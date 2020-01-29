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В Кривом Роге запускают Офис контроля выбросов

Новости » Политика     29.01.2020 - 13:19
В Кривом Роге запускают Офис контроля выбросов
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Офис контроля выбросов будет следить за крупнейшими предприятиями

Кабинет министров Украины принял решение о запуске Офиса контроля выбросов в атмосферу в Кривом Роге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий. Также Офис будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах.

Гончарук также привел статистику, согласно которой в 2016 году загрязнение атмосферного воздуха привело в Украине к более 58 000 смертей (около 10% всех смертей в год).

"Для максимальной эффективности Офис будет работать непосредственно в Кривом Роге - в городе, где этот вопрос является наиболее острым", - добавил премьер.

Напомним, в июле 2019 года Служба безопасности Украины заявляла, что на металлургическом комбинате "АрселорМиттал" в Кривом Роге было выявлено превышение уровня радиации.

Кроме того, СБУ завела дело за загрязнение окружающей среды в Кривом Роге.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКривой Рогэкологиязагрязнение воздуха
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