Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ обновил рейтинг стран

По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце IV квартала 2020 года составляет 44 459 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр - 20 948 млн долларов. Далее идут:

Великобритания - 5 785 млн долларов,

Нидерланды - 2 478 млн долларов,

Люксембург - 1 405 млн долларов,

Германия - 1 544 млн долларов,

Британские Виргинские Острова - 1 311 млн долларов,

США - 1 181 млн долларов,

Российская Федерация - 1 121 млн долларов.

Географическая структура внешней задолженности по кредитам частного сектора по состоянию на 31.12.2020