Найбільші кредитори України: НБУ поновив рейтинг країн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про зовнішню заборгованість українських підприємств за станом на 31 січня 2021 року. На першому місці серед кредиторів традиційно знаходиться Кіпр.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
За даними НБУ, загальний обсяг боргу приватного сектора в кінці IV кварталу 2020 року становить 44 459 млн доларів (без єврооблігацій і кредитів, наданих під гарантію уряду).
У географічному розрізі найбільша частка боргу припадає на Кіпр - 20 948 млн доларів. Далі йдуть:
Географічна структура зовнішньої заборгованості за кредитами приватного сектору станом на 31.12.2020
Як повідомляло РБК-Україна, валовий зовнішній борг України протягом 2020 року виріс на 3,951 млрд доларів і досяг 125,69 млрд доларів.
Нагадаємо, за даними НБУ, у 2021 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,244 млрд доларів, з яких 12,990 млрд доларів - заснована сума боргу, 4,254 млрд доларів - відсотки.