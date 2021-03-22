Найбільші кредитори України: НБУ поновив рейтинг країн

За даними НБУ, загальний обсяг боргу приватного сектора в кінці IV кварталу 2020 року становить 44 459 млн доларів (без єврооблігацій і кредитів, наданих під гарантію уряду).

У географічному розрізі найбільша частка боргу припадає на Кіпр - 20 948 млн доларів. Далі йдуть:

Великобританія - 5 785 млн доларів,

Нідерланди - 2 478 млн доларів,

Люксембург - 1 405 млн доларів,

Німеччина - 1 544 млн доларів,

Британські Віргінські Острови - 1 311 млн доларів,

США - 1 181 млн доларів,

Російська Федерація - 1 121 млн доларів.

Географічна структура зовнішньої заборгованості за кредитами приватного сектору станом на 31.12.2020