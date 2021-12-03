Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ обнародовал рейтинг стран

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 июня 2021 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные (НБУ).
По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце II квартала 2021 года составляет 43 064 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).
В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр - 20 996 млн долларов. Далее идут:
Напомним, по данным НБУ, в четвертом квартале 2021 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,909 млрд долларов, из которых 4,672 млрд долларов - основная сумма долга, 1,237 млрд долларов - проценты.