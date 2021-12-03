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Найбільші кредитори України: НБУ оприлюднив рейтинг країн

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про зовнішню заборгованість українських підприємств станом на 30 червня 2021 року. На першому місці серед кредиторів традиційно знаходиться Кіпр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані (НБУ).

За даними НБУ, загальний обсяг боргу приватного сектора в кінці II кварталу 2021 року становить 43 064 млн доларів (без єврооблігацій і кредитів, наданих під гарантію Уряду).

У географічному розрізі найбільша частка боргу припадає на Кіпр - 20 996 млн доларів. Далі йдуть:

  • Великобританія - 5 432 млн доларів,
  • Нідерланди - 2 380 млн доларів,
  • Люксембург - 1 282 млн доларів,
  • Німеччина - 1 396 доларів,
  • Британські Віргінські Острови - 1 273 млн доларів,
  • США - 1 159 млн доларів,
  • Російська Федерація - 1 123 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, в четвертому кварталі 2021 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 5,909 млрд доларів, з яких 4,672 млрд доларів - основна сума боргу, 1,237 млрд доларів - відсотки.

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Національний банк України