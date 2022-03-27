Крупнейшие банки выделили Кувейту 1 млрд долларов для быстрого увеличения добычи нефти

Японские банки Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking и MUFG Bank вместе с британским HSBC и американским JPMorgan Chase выделят кредит на сумму 1 млрд долларов компании Kuwait Petroleum. Это поможет быстро увеличить добычу сырой нефти и успокоит рынки, потрясенные вторжением России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Asia Nikkei .

Кредит предоставлен после того, как Кувейт обратился к Японии за поддержкой в увеличении своих мощностей по добыче нефти.

Напомним, крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии Eneos Holdings прекратила закупать сырую нефть у России. Как заявил глава компании Цутому Сугимори, это произошло из-за вторжения Москвы в Украину.