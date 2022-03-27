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Крупнейшие банки выделили Кувейту 1 млрд долларов для быстрого увеличения добычи нефти

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Токио, Воскресенье 27 марта 2022 09:50
Крупнейшие банки выделили Кувейту 1 млрд долларов для быстрого увеличения добычи нефти Фото: Япония поможет Кувейту быстро увеличить добычу нефти (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Японские банки Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking и MUFG Bank вместе с британским HSBC и американским JPMorgan Chase выделят кредит на сумму 1 млрд долларов компании Kuwait Petroleum. Это поможет быстро увеличить добычу сырой нефти и успокоит рынки, потрясенные вторжением России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Asia Nikkei.

Кредит предоставлен после того, как Кувейт обратился к Японии за поддержкой в увеличении своих мощностей по добыче нефти.

Напомним, крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии Eneos Holdings прекратила закупать сырую нефть у России. Как заявил глава компании Цутому Сугимори, это произошло из-за вторжения Москвы в Украину.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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