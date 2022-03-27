Найбільші банки виділили Кувейту 1 млрд доларів для швидкого збільшення видобутку нафти
Японські банки Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking і MUFG Bank разом з британським HSBC і американським JPMorgan Chase виділять кредит на суму 1 млрд доларів компанії Kuwait Petroleum. Це допоможе швидко збільшити видобуток сирої нафти і заспокоїть ринки, вражені вторгненням Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Asia Nikkei.
Кредит надано після того, як Кувейт звернувся до Японії за підтримкою у збільшенні своїх потужностей з видобутку нафти.
Нагадаємо, найбільша нафтогазова корпорація Японії Eneos Holdings припинила закуповувати сиру нафту у Росії. Як заявив глава компанії Цутому Сугіморі, це сталося через вторгнення Москви в Україну.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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