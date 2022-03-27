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Найбільші банки виділили Кувейту 1 млрд доларів для швидкого збільшення видобутку нафти

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Токіо, Неділя 27 березня 2022 09:50
Найбільші банки виділили Кувейту 1 млрд доларів для швидкого збільшення видобутку нафти Фото: Японія допоможе Кувейту швидко збільшити видобуток нафти (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Японські банки Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking і MUFG Bank разом з британським HSBC і американським JPMorgan Chase виділять кредит на суму 1 млрд доларів компанії Kuwait Petroleum. Це допоможе швидко збільшити видобуток сирої нафти і заспокоїть ринки, вражені вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Asia Nikkei.

Кредит надано після того, як Кувейт звернувся до Японії за підтримкою у збільшенні своїх потужностей з видобутку нафти.

Нагадаємо, найбільша нафтогазова корпорація Японії Eneos Holdings припинила закуповувати сиру нафту у Росії. Як заявив глава компанії Цутому Сугіморі, це сталося через вторгнення Москви в Україну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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