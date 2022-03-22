Крупнейшая нефтегазовая компания Японии прекратила закупать российскую нефть

Крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии Eneos Holdings прекратила закупать сырую нефть у России. Как заявил глава компании Цутому Сугимори, это произошло из-за вторжения Москвы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Тем не менее, российские поставки, на которые Eneos подписала контракты до февральского вторжения, как ожидается, будут поступать в Японию примерно до апреля, без каких-либо проблем с финансовыми расчетами и отгрузкой, сказал он на пресс-конференции.

Eneos Holdings - крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии, управляет рядом компаний, занятых в секторах энергетики, ресурсов и материалов. В состав JX Holdings входят три основные компании: JX Nippon Oil & Energy (нефтепереработка и сбыт топлива через сеть АЗС ENEOS), JX Nippon Oil & Gas Exploration (добыча нефти и природного газа) и JX Nippon Mining & Metals (горнодобыча и производство металлов).

Напомним, министры иностранных дел Европейского союза расходятся во мнениях относительно того, следует ли присоединиться к Соединенным Штатам в санкциях против российской нефти, при этом некоторые страны, включая Германию, утверждают, что блок слишком зависит от российских ископаемых видов топлива.