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Крупнейшая турецкая авиакомпания возобновляет полеты в Украину

Новости » Экономика     21.06.2020 - 12:35
Крупнейшая турецкая авиакомпания возобновляет полеты в Украину
Фото:Turkish Airlines (turkishairlines.com)

С 1 июля Turkish Airlines будет летать из Стамбула в Киев, Одессу и Львов

Крупнейшая турецкая авиакомпания включила три украинских города в расписание полетов. С 1 июля Turkish Airlines будет летать в Киев, Одессу и Львов.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Согласно расписанию, планируется десять рейсов в неделю из Стамбула в Киев, семь - в Одессу пять во Львов. Однако рейсы в Харьков, Запорожье и Херсон пока не объявлены.

Как отмечает специализированное издание avianews.com, в настоящий момент Турция разрешает въезд иностранцев в страну, однако на границе проводится медицинский контроль пассажиров с возможным тестированием на коронавирус. Пассажирам также следует учитывать возможность изменения нового графика. Например, первоначальный список международных рейсов Turkish Airlines, опубликованный 12 июня, менялся несколько раз. Из него исключались одни города и добавлялись другие.

Как сообщало РБК-Украина, авиакомпания "Мотор Сич" внесла изменения в расписание выполнения регулярных рейсов, отменив рейсы из Запорожья в Киев и Минск.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины карантинавиакомпанияТурция
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