Найбільша турецька авіакомпанія відновлює польоти в Україну

Фото:Turkish Airlines (turkishairlines.com)

З 1 липня Turkish Airlines буде літати зі Стамбула в Київ, Одесу і Львів

Найбільша турецька авіакомпанія включила три українських міста в розклад польотів. З 1 липня Turkish Airlines буде літати в Київ, Одесу і Львів.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

Згідно з розкладом, планується десять рейсів на тиждень зі Стамбула до Києва, сім - в Одесу п'ять у Львів. Проте рейси до Харкова, Запоріжжя і Херсон поки не оголошені.

Як зазначає спеціалізоване видання avianews.com, зараз Туреччина дозволяє в'їзд іноземців в країну, однак на кордоні проводиться медичний контроль пасажирів з можливим тестуванням на коронавірус. Пасажирам також слід враховувати можливість зміни нового графіка. Наприклад, початковий список міжнародних рейсів Turkish Airlines, опублікований 12 червня, змінювався кілька разів. З нього виключалися одні міста і додавалися інші.

Як повідомляло РБК-Україна, авіакомпанія "Мотор Січ" внесла зміни в розклад руху виконання регулярних рейсів, скасувавши рейси з Запоріжжя в Київ і Мінськ.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавіруса і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки.

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Автор: Олександр Білоус