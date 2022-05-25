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Крупнейшая нефтяная компания Норвегии отказалась от всех проектов России

Фото: крупнейшая нефтяная компания Норвегии отказалась от всех проектов России (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Крупнейшая нефтяная компания Норвегии Equinor заявила о выходе из всех совместных проектов с Россией. Предприятие работало со страной-оккупантом более 30 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Equinor.

Начиная с 1996 года, энергетическая компания участвовала в разработке Харягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном округе. Также она имела ряд проектов с "Роснефтью".

"Теперь Equinor передала "Роснефти" свою долю в четырех российских совместных предприятиях и освободилась от всех будущих обязательств. Также подписано соглашение о выходе из Харягинского проекта", - пишет пресс-служба компании.

Решение по выходу было принято из-за санкционной политики Норвегии и ЕС против России.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сегодня в России продолжают работать более 500 иностранных компаний.

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