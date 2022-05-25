Найбільша нафтова компанія Норвегії відмовилась від усіх проєктів Росії

Починаючи з 1996 року, енергетична компанія брала участь у розробці Харягінського нафтового родовища в Ненецькому автономному окрузі. Також вона мала низку проєктів з "Роснєфтью".

"Тепер Equinor передала "Роснєфті" свою частку в чотирьох російських спільних підприємствах і звільнилась від усіх майбутніх зобов’язань. Також підписано угоду про вихід з Харягінського проєкту", - пише пресслужба компанії.

Рішення щодо виходу було прийнято через санкційну політику Норвегії та ЄС проти Росії.