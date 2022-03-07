Крупнейшая в мире биржа фриланса Upwork прекратит работу в России и Беларуси

"Война президента России Владимира Путина против Украины бросила вызов нашей миссии, ценностям и нашим возможностям по предоставлению экономических возможностей тем, кто этого добивается", - говорится в сообщении.

Также в течение следующих нескольких дней фрилансеры и клиенты из России и Беларуси больше не смогут регистрировать новые аккаунты, заключать новые контракты и станут невидимыми во время поиска. Текущие договоры должны быть расторгнуты до 1 мая.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объяснил, что выход Upwork из России означает, что более 100 тысяч российских граждан останутся без работы в IT.

"Они молчат, когда их диктатор убивает жителей нашей страны. Это мужественное решение команды Upwork. Мы очень благодарны за него", – написал Федоров в Telegram.

В Upwork отметили, что продолжат оказывать поддержку украинским фрилансерам и простым гражданам. Также биржа планирует пожертвовать 1 миллион долларов организации Direct Relief International в поддержку населения Украины.