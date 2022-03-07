Найбільша у світі біржа фрілансу Upwork припинить роботу в Росії та Білорусі

"Війна президента Росії Володимира Путіна проти України кинула виклик нашій місії, цінностям та нашим оперативним можливостям щодо надання економічних можливостей тим, хто цього досягає", - йдеться у повідомленні.

Також протягом наступних кількох днів фрілансери та клієнти з Росії та Білорусії більше не зможуть реєструвати нові акаунти, укладати нові контракти та стануть невидимими під час пошуку. Поточні договори мають бути розірвані до 1 травня.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, що вихід Upwork із Росії означає, що понад 100 тисяч російських громадян залишаться без роботи в IT.

"Вони мовчать, коли їх диктатор вбиває жителів нашої країни. Це мужнє рішення команди Upwork. Ми дуже вдячні за нього", – написав Федоров у Telegram.

В Upwork зазначили, що продовжать надавати підтримку українським фрілансерам та простим громадянам. Також біржа планує пожертвувати 1 мільйон доларів організації Direct Relief International на підтримку населення України.