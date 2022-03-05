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Крупнейшая авиакомпания России прекращает все зарубежные рейсы

Автор: Александр Белоус

Крупнейшая авиакомпания России, "Аэрофлот", приостанавливает с 8 марта все зарубежные рейсы. Ранее Росавиация запретила международные рейсы самолетов в лизинге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании.

Согласно сообщению, решение принято "в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов".

Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора".

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы самолетов в лизинге. Запрет издан на фоне массовых арестов самолетов за рубежом.

Как писало РБК-Украина, настоящая катастрофа ждет российскую авиацию. До 90% всего пассажирского авиафлота в РФ – в лизинге европейских компаний, и теперь самолеты придется вернуть. Даже если РФ решит их национализировать, летать будет не только некуда (из-за закрытия авиапространства Европой и Северной Америкой), но вскоре и не на чем – техническая поддержка самолетов их производителями будет прекращена.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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