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Найбільша авіакомпанія Росії припиняє всі закордонні рейси

Автор: Олександр Білоус

Найбільша авіакомпанія Росії, "Аерофлот", призупиняє з 8 березня всі зарубіжні рейси. Раніше Росавіація заборонила міжнародні рейси літаків у лізингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, рішення прийнято "у зв'язку з виникненням додаткових обставин, що перешкоджають виконанню польотів".

Скасування також стосується міжнародних напрямків в розкладі авіакомпаній "Росія" і "Аврора".

Раніше Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям призупинити з 6 березня всі міжнародні рейси літаків в лізингу. Заборона видана на тлі масових арештів літаків за кордоном.

Як писало РБК-Україна, справжня катастрофа чекає російську авіацію. До 90% всього пасажирського авіафлоту в РФ - в лізингу європейських компаній, і тепер літаки доведеться повернути. Навіть якщо РФ вирішить їх націоналізувати, літати буде не тільки нікуди (через закриття авіапростору Європою і Північною Америкою), але незабаром і ні на чому - технічна підтримка літаків їх виробниками буде припинена.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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