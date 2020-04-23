Крупнейшая авиакомпания Канады прекратила летать в США

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Air Canada намерена восстановить сообщение из США 22 мая

Крупнейшая авиакомпания Air Canada в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса временно прекращает выполнять все рейсы в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе компании.

Air Canada намерена восстановить сообщение из США 22 мая.

"Air Canada объявляет о прекращении плановых рейсов в США после 26 апреля через соглашение между правительствами Канады и США о продлении на месяц ограничений на пересечение границы. Air Canada намерена восстановить сообщение из США 22 мая при условии отсутствия дальнейших правительственных ограничений", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада и США договорились продолжить пограничные ограничения еще на 30 дней, чтобы помочь контролировать распространение коронавируса.

Ранее, 16 марта Канада закрыла свои границы для людей, которые не являются гражданами или постоянными жителями страны. При этом въезд в страну оставался открытым для граждан США.

РБК-Украина писало, что 13 марта Трамп ввел в США чрезвычайное положение. Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.