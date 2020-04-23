Найбільша авіакомпанія Канади припинила літати до США

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Air Canada має намір відновити сполучення із США 22 травня

Найбільша авіакомпанія Air Canada у зв'язку з карантинні обмеження через поширення коронавірусу тимчасово припиняє виконувати усі рейси до США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанї.

Air Canada має намір відновити сполучення із США 22 травня.

"Air Canada оголошує про припинення планових рейсів до США після 26 квітня через угоду між урядами Канади й США стосовно продовження на місяць обмежень на перетин кордону. Air Canada має намір відновити сполучення із США 22 травня за умов відсутності подальших урядових обмежень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада і США домовилися продовжити прикордонні обмеження ще на 30 днів, щоб допомогти контролювати поширення коронавірусу.

Раніше, 16 березня Канада закрила свої кордони для людей, які не є громадянами або постійними мешканцями країни. При цьому в'їзд в країну залишався відкритим для громадян США.

Також РБК-Україна писало, що 13 березня Трамп ввів в США надзвичайний стан. Американський президент заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів, населених пунктів для боротьби з коронавірусом.