С круизного лайнера в Японии эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями

Власти Японии приняли решение эвакуировать часть пассажиров с находящегося на карантине из-за коронавируса круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

В первую очередь вывезут пожилых людей и пассажиров, страдающих хроническими заболеваниями.

Пока неизвестно, сколько пассажиров сможет сойти на берег. Порядка 80 % пассажиров на борту судна - люди старше 60 лет, 215 пассажиров старше 80 лет, 11 человек - старше 90 лет.

Решение принято в связи с тем, что пожилые люди больше подвержены заражению коронавирусом, кроме того, они страдают от клаустрофобии в замкнутых помещениях судна.

Как сообщает агентство, в Японии подтвержден 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 135 человек - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, на котором к моменту его прибытия к порту Йокогама находилось 3700 человек. В понедельник, 10 февраля положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию была выявлена у 65 человек.

Согласно первоначальному плану, карантин судна должен продлиться до 19 февраля. После этого люди смогут покинуть судно.

Напомним, 10 февраля подтвердилась информация о втором зараженном украинце. Оба зараженных уже покинули корабль и переведены в японскую больницу. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тысячами пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом нового типа 2019-nCoV.