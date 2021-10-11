В крови нардепа Полякова экспертиза обнаружила метадон

В организме умершего народного депутата Украины Антона Полякова действительно обнаружили алкоголь и метадон. Экспертиза изучит, как туда попало вещество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера МВД Артема Шевченко в эфире телеканала "Украина 24" .

Он отметил, что будут проводиться "глубокие" исследования, чтобы выяснить, "какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего".

"Еще не пришли ни к каким выводам о причине смерти, расследование продолжается, подозрения еще никому не предъявлены. Из новых данных единственное, что можно сказать, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон", - сказал он.

Шевченко объяснил, что рассматриваются две версии - либо был преступный характер смерти, либо нет.

"Либо он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", - добавил Шевченко.