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В крови нардепа Полякова экспертиза обнаружила метадон

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 00:02
В крови нардепа Полякова экспертиза обнаружила метадон Фото: Антон Поляков, умерший нардеп (facebook.com polyakov 206)
Автор: Артур Родивилов

В организме умершего народного депутата Украины Антона Полякова действительно обнаружили алкоголь и метадон. Экспертиза изучит, как туда попало вещество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера МВД Артема Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что будут проводиться "глубокие" исследования, чтобы выяснить, "какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего".

"Еще не пришли ни к каким выводам о причине смерти, расследование продолжается, подозрения еще никому не предъявлены. Из новых данных единственное, что можно сказать, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон", - сказал он.

Шевченко объяснил, что рассматриваются две версии - либо был преступный характер смерти, либо нет.

"Либо он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", - добавил Шевченко.

Напомним, полиция обнаружила Полякова мертвым в Днепровском районе Киева.

Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. Полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление.

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