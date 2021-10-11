У крові нардепа Полякова експертиза виявила метадон

В організмі померлого народного депутата України Антона Полякова дійсно виявили алкоголь і метадон. Експертиза вивчить, як туди потрапила речовина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера МВС Артема Шевченка в ефірі телеканалу "Україна 24" .

Він зазначив, що будуть проводитися "глибокі" дослідження, щоб з'ясувати, "який саме метадон, коли він потрапив в організм щодо часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого".

"Ще не дійшли жодних висновків про причину смерті, розслідування триває, підозри ще нікому не пред'явлені. З нових даних єдине, що можна сказати, що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон", - сказав він.

Шевченко пояснив, що розглядаються дві версії - або був злочинний характер смерті, або ні.

"Або він сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути", - додав Шевченко.