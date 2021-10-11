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У крові нардепа Полякова експертиза виявила метадон

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 00:02
У крові нардепа Полякова експертиза виявила метадон Фото: Антон Поляков, померлий нардеп (facebook.com polyakov 206)
Автор: Артур Родивилов

В організмі померлого народного депутата України Антона Полякова дійсно виявили алкоголь і метадон. Експертиза вивчить, як туди потрапила речовина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера МВС Артема Шевченка в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що будуть проводитися "глибокі" дослідження, щоб з'ясувати, "який саме метадон, коли він потрапив в організм щодо часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого".

"Ще не дійшли жодних висновків про причину смерті, розслідування триває, підозри ще нікому не пред'явлені. З нових даних єдине, що можна сказати, що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон", - сказав він.

Шевченко пояснив, що розглядаються дві версії - або був злочинний характер смерті, або ні.

"Або він сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути", - додав Шевченко.

Нагадаємо, що поліція виявила Полякова мертвим у Дніпровському районі Києва.

Поліція Києва повідомила, що депутату стало погано в таксі. За попередніми даними, причиною смерті Полякова стала гостра коронарна недостатність. Поліція розглядала кілька версій причини смерті Полякова, в тому числі отруєння.

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