"Кроссовки с 2017 года": что носит Елена Тополя и сколько стоит ее "лук"
Популярный украинский блогер Николас Карма узнал стоимость образа популярной украинской певицы Елены Тополи, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию блогера в Instagram.
Какой "лук" выбрала Тополя
Артистка выбрала расслабленный образ: она одела черную футболку с ярким принтом и надписями, белые штаны-карго с накладными карманами и контрастными строчками, а также дополнила лук кроссовками на массивной подошве нежно-персикового оттенка.
А завершить все Елена Тополя решила красной сумкой крос-боди и вместительным шопером, а также неброским украшением на шее.
Елена Тополя (скриншот видео)
Сколько стоит "лук"
"Футболка - мне ее подарили. Кроссовки - Diesel. Где-то на распродаже (купила - ред.) в 2017-м. Тысяч 5 наверное", - отметила певица.
Также она продемонстрировала тканевый шопер с логотипом радио.
"Это мне сегодня вручили ", - поделилась Тополя.
Как отреагировали в сети
Подписчики Николаса Кармы тут же принялись комментировать его видео и отметили, что приятно видеть, когда известные люди ведут себя просто:
- "Очень приятный ролик. Очень искреннее видео"
- "Какая же она настоящая"
- "Обожаем - и не имеет значение в какой одежде"
- "Вы прекрасны. Простые, человечные и душевные"
- "Простота и милота зашкаливает"
- "Искренняя"
- "Очень приятная и классная".
Певица показала, как одевается в повседневной жизни (скриншот видео)
Напомним, Елена Тополя - украинская певица, композитор и автор песен.
В 2010 году представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла 10-е место.
Замужем за лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они поженились в 2013 году. В том же году у них родился первенец Роман, в 2015-м - сын Марк, в 2020-м - дочь Мария.
Вас также может заинтересовать
- Инна Белень из "Холостяка" показала трендовую прическу
- Как носить белую одежду летом 2025
- Марина Боржемская показала стильный лук с костюмным жилетом.