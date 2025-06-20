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"Кроссовки с 2017 года": что носит Елена Тополя и сколько стоит ее "лук"

Пятница 20 июня 2025 14:26
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"Кроссовки с 2017 года": что носит Елена Тополя и сколько стоит ее "лук" Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Катерина Собкова

Популярный украинский блогер Николас Карма узнал стоимость образа популярной украинской певицы Елены Тополи, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию блогера в Instagram.

Какой "лук" выбрала Тополя

Артистка выбрала расслабленный образ: она одела черную футболку с ярким принтом и надписями, белые штаны-карго с накладными карманами и контрастными строчками, а также дополнила лук кроссовками на массивной подошве нежно-персикового оттенка.

А завершить все Елена Тополя решила красной сумкой крос-боди и вместительным шопером, а также неброским украшением на шее.

&quot;Кроссовки с 2017 года&quot;: что носит Елена Тополя и сколько стоит ее &quot;лук&quot;

Елена Тополя (скриншот видео)

Сколько стоит "лук"

"Футболка - мне ее подарили. Кроссовки - Diesel. Где-то на распродаже (купила - ред.) в 2017-м. Тысяч 5 наверное", - отметила певица.

Также она продемонстрировала тканевый шопер с логотипом радио.

"Это мне сегодня вручили ", - поделилась Тополя.

Как отреагировали в сети

Подписчики Николаса Кармы тут же принялись комментировать его видео и отметили, что приятно видеть, когда известные люди ведут себя просто:

  • "Очень приятный ролик. Очень искреннее видео"
  • "Какая же она настоящая"
  • "Обожаем - и не имеет значение в какой одежде"
  • "Вы прекрасны. Простые, человечные и душевные"
  • "Простота и милота зашкаливает"
  • "Искренняя"
  • "Очень приятная и классная".

&quot;Кроссовки с 2017 года&quot;: что носит Елена Тополя и сколько стоит ее &quot;лук&quot;

Певица показала, как одевается в повседневной жизни (скриншот видео)

Напомним, Елена Тополя - украинская певица, композитор и автор песен.

В 2010 году представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла 10-е место.

Замужем за лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они поженились в 2013 году. В том же году у них родился первенец Роман, в 2015-м - сын Марк, в 2020-м - дочь Мария.

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