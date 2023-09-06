У Кропивницькому зі стріляниною затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату на АЗС

"Коли чоловік побачив патрульних, сів у авто та почав тікати. Патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух", - розповів він.

За словами очільника поліції, тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї.

"Завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий", - констатував Вигівський.

Стрілянина з патрульними у Дніпрі

29 серпня у Дніпрі поліцейські відкрили стрілянину по водію елітного автомобіля. Машину зупинили, зафіксувавши порушення правил дорожнього руху. Словесний конфлікт між автомобілістом, який поводився неадекватно, переріс у бійку. У результаті патрульний вистрілив у спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер дома. Патрульного затримали після інциденту. Докладніше про цю НП - читайте у матеріалі РБК-Україна.