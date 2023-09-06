В Кропивницком со стрельбой задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату на АЗС

"Когда мужчина увидел патрульных, сел в авто и начал убегать. Патрульные пытались остановить и заблокировать автомобиль беглеца, но тот продолжал движение", - рассказал он.

По словам главы полиции, тогда один из правоохранителей произвел выстрел в колесо из табельного оружия.

"Благодаря этому злоумышленник был остановлен и задержан", - констатировал Выговский.

Стрельба с патрульными в Днепре

29 августа в Днепре полицейские открыли стрельбу по водителю элитного автомобиля. Машину остановили, зафиксировав нарушение ПДД. Словесный конфликт между автомобилистом, который вел себя неадекватно, перерос в драку. В итоге, патрульный выстрелил в спину мужчины из табельного оружия. Последний умер на месте. Патрульного задержали после инцидента. Подробнее об этом ЧП - читайте в материале РБК-Украина.