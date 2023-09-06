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В Кропивницком со стрельбой задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату на АЗС

Кропивницкий , Среда 06 сентября 2023 13:57
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В Кропивницком со стрельбой задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату на АЗС Фото: гранату угрожал взорвать мужчина на АЗС в Кропивницком (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Нетрезвый мужчина в центре Кропивницкого на АЗС угрожал людям взорвать гранату, но когда понял, что на место едет полиция, решил скрыться. Но стражи порядка, которым пришлось стрелять на предупреждение, задержали его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Нацполиции Ивана Выговского.

"Когда мужчина увидел патрульных, сел в авто и начал убегать. Патрульные пытались остановить и заблокировать автомобиль беглеца, но тот продолжал движение", - рассказал он.

По словам главы полиции, тогда один из правоохранителей произвел выстрел в колесо из табельного оружия.

"Благодаря этому злоумышленник был остановлен и задержан", - констатировал Выговский.

Стрельба с патрульными в Днепре

29 августа в Днепре полицейские открыли стрельбу по водителю элитного автомобиля. Машину остановили, зафиксировав нарушение ПДД. Словесный конфликт между автомобилистом, который вел себя неадекватно, перерос в драку. В итоге, патрульный выстрелил в спину мужчины из табельного оружия. Последний умер на месте. Патрульного задержали после инцидента. Подробнее об этом ЧП - читайте в материале РБК-Украина.

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