ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Кропивницькому визначились зі стартом опалювального сезону: коли дадуть тепло

Середа 24 вересня 2025 11:34
UA EN RU
У Кропивницькому визначились зі стартом опалювального сезону: коли дадуть тепло У Кропивницькому визначились, коли розпочнуть новий опалювальний сезон (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради схвалив рішення щодо початку в місті опалювального сезону 2025/2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Кропивницької міської ради у Facebook.

Що відомо про старт опалювального сезону в місті

Громадянам розповіли, що рішення про початок опалювального сезону 2025/2026 року в Кропивницькому виконком (під головуванням секретаря міської ради Олега Колюки) ухвалив на засіданні 23 вересня.

Згідно з ним, основною умовою початку нового опалювального сезону в місті мають стати погодні показники.

Так, відповідно до схваленого рішення, КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" та інші суб'єкти відносин у сфері теплопостачання (незалежно від відомчої належності та форми ведення господарської діяльності), розпочнуть опалювальний період тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб не перевищуватиме 8 градусів тепла та нижче.

Тим часом начальник головного управління ЖКГ міської ради уточнив, що згідно з прогнозами синоптиків, "пониження середньодобової температури зовнішнього повітря нижче 8 градусів тепла впродовж трьох днів очікується у Кропивницькому на кінець жовтня".

У Кропивницькому визначились зі стартом опалювального сезону: коли дадуть теплоЗасідання виконкому (фото: facebook.com/krrada.official)

Як Кропивницький готується до опалювального сезону

У Кропивницькій міській раді повідомили, що ОКВП "Дніпро-Кіровоград" має забезпечити подачу води на теплогенеруючі об'єкти - згідно з укладеними угодами на водопостачання та водовідведення.

Крім того, виконком зобов'язав КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" та всі підприємства, у яких знаходяться на балансі відомчі котельні (що обслуговують житло та об'єкти соціальної сфери) - забезпечити своєчасний початок опалювального сезону 2025/2026 року.

Зазначається також, що КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" має:

  • вжити всіх заходів для погашення заборгованості за спожитий газ та послуги з його транспортування;
  • забезпечити укладання договорів на постачання природного газу.

Насамкінець керівникам житлово-експлуатаційних об'єднань (КП "ЖЕО №1", КП "ЖЕО №2", КП "ЖЕО №3", КП "ЖЕО №4" та КП "ЖЕК №9") доручили:

  • забезпечити підготовку до опалювального сезону 2025/2026 року житлових будинків;
  • за її результатами - оформити паспорти та акти готовності будинків до роботи в опалювальний період (відповідно до встановлених чинним законодавством форм).

Такі ж рекомендації виконавчий комітет Кропивницької міської ради спрямував до керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), об'єднань житлово-будівельних кооперативів (ОЖБК) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).

У Кропивницькому визначились зі стартом опалювального сезону: коли дадуть теплоУ Кропивницькому визначились зі стартом опалювального сезону: коли дадуть теплоПублікація міськради (скриншот: facebook.com/krrada.official)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів створив штаб підготовки до опалювального сезону в Україні.

Крім того, ми пояснювали, коли зазвичай вмикають батареї й від чого залежить вартість опалення.

Читайте також, в яких областях України синоптики прогнозують заморозки на ґрунті вже цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Кропивницький Погода в Україні Кіровоградська область Опалювальный сезон Осінь
Новини
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"