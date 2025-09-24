У Кропивницькому визначились зі стартом опалювального сезону: коли дадуть тепло

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради схвалив рішення щодо початку в місті опалювального сезону 2025/2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Кропивницької міської ради у Facebook.

Що відомо про старт опалювального сезону в місті

Громадянам розповіли, що рішення про початок опалювального сезону 2025/2026 року в Кропивницькому виконком (під головуванням секретаря міської ради Олега Колюки) ухвалив на засіданні 23 вересня.

Згідно з ним, основною умовою початку нового опалювального сезону в місті мають стати погодні показники.

Так, відповідно до схваленого рішення, КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" та інші суб'єкти відносин у сфері теплопостачання (незалежно від відомчої належності та форми ведення господарської діяльності), розпочнуть опалювальний період тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб не перевищуватиме 8 градусів тепла та нижче.

Тим часом начальник головного управління ЖКГ міської ради уточнив, що згідно з прогнозами синоптиків, "пониження середньодобової температури зовнішнього повітря нижче 8 градусів тепла впродовж трьох днів очікується у Кропивницькому на кінець жовтня".

Засідання виконкому (фото: facebook.com/krrada.official)

Як Кропивницький готується до опалювального сезону

У Кропивницькій міській раді повідомили, що ОКВП "Дніпро-Кіровоград" має забезпечити подачу води на теплогенеруючі об'єкти - згідно з укладеними угодами на водопостачання та водовідведення.

Крім того, виконком зобов'язав КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" та всі підприємства, у яких знаходяться на балансі відомчі котельні (що обслуговують житло та об'єкти соціальної сфери) - забезпечити своєчасний початок опалювального сезону 2025/2026 року.

Зазначається також, що КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" має:

вжити всіх заходів для погашення заборгованості за спожитий газ та послуги з його транспортування;

забезпечити укладання договорів на постачання природного газу.

Насамкінець керівникам житлово-експлуатаційних об'єднань (КП "ЖЕО №1", КП "ЖЕО №2", КП "ЖЕО №3", КП "ЖЕО №4" та КП "ЖЕК №9") доручили:

забезпечити підготовку до опалювального сезону 2025/2026 року житлових будинків;

за її результатами - оформити паспорти та акти готовності будинків до роботи в опалювальний період (відповідно до встановлених чинним законодавством форм).

Такі ж рекомендації виконавчий комітет Кропивницької міської ради спрямував до керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), об'єднань житлово-будівельних кооперативів (ОЖБК) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).

Публікація міськради (скриншот: facebook.com/krrada.official)