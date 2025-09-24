ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Кропивницком определились со стартом отопительного сезона: когда дадут тепло

Среда 24 сентября 2025 11:34
UA EN RU
В Кропивницком определились со стартом отопительного сезона: когда дадут тепло В Кропивницком определились, когда начнут новый отопительный сезон (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Исполнительный комитет Кропивницкого городского совета принял решение насчет начала в городе отопительного сезона 2025/2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кропивницкого городского совета в Facebook.

Что известно о старте отопительного сезона в городе

Гражданам рассказали, что решение о начале отопительного сезона 2025/2026 года в Кропивницком исполком (под председательством секретаря городского совета Олега Колюки) принял на заседании 23 сентября.

Согласно ему, основным условием начала нового отопительного сезона в городе должны стать погодные показатели.

Так, согласно принятому решению, КП "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" и другие субъекты отношений в сфере теплоснабжения (независимо от ведомственной принадлежности и формы ведения хозяйственной деятельности), начнут отопительный период тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток не будет превышать 8 градусов тепла и ниже.

Между тем начальник главного управления ЖКХ городского совета уточнил, что согласно прогнозам синоптиков, "понижение среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов тепла в течение трех дней ожидается в Кропивницком на конец октября".

В Кропивницком определились со стартом отопительного сезона: когда дадут теплоЗаседание исполкома (фото: facebook.com/krrada.official)

Как Кропивницкий готовится к отопительному сезону

В Кропивницком городском совете сообщили, что ОКВП "Днепр-Кировоград" должно обеспечить подачу воды на теплогенерирующие объекты - согласно заключенным соглашениям на водоснабжение и водоотвод.

Кроме того, исполком обязал КП "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" и все предприятия, у которых находятся на балансе ведомственные котельные (обслуживающие жилье и объекты социальной сферы) - обеспечить своевременное начало отопительного сезона 2025/2026 года.

Отмечается также, что КП "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" должно:

  • принять все меры для погашения задолженности за потребленный газ и услуги по его транспортировке;
  • обеспечить заключение договоров на поставку природного газа.

В завершение руководителям жилищно-эксплуатационных объединений (КП "ЖЭО №1", КП "ЖЭО №2", КП "ЖЭО №3", КП "ЖЭО №4" и КП "ЖЭК №9") поручили:

  • обеспечить подготовку к отопительному сезону 2025/2026 года жилых домов;
  • по ее результатам - оформить паспорта и акты готовности домов к работе в отопительный период (согласно установленным действующим законодательством формам).

Такие же рекомендации исполнительный комитет Кропивницкого городского совета направил руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), объединений жилищно-строительных кооперативов (ОЖСК) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

В Кропивницком определились со стартом отопительного сезона: когда дадут теплоВ Кропивницком определились со стартом отопительного сезона: когда дадут теплоПубликация горсовета (скриншот: facebook.com/krrada.official)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров создал штаб подготовки к отопительному сезону в Украине.

Кроме того, мы объясняли, когда обычно включают батареи и от чего зависит стоимость отопления.

Читайте также, в каких областях Украины синоптики прогнозируют заморозки на почве уже на этой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Кропивницкий Погода в Украине Кировоградская область Отопительный сезон Осень
Новости
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"