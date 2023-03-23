У Кропивницькому стався вибух під час повітряної тривоги: в ОВА пояснили причину

У четвер, 23 березня, у Кропивницькому стався вибух під час повітряної тривоги. В одній із багатоповерхівок міста трапилася НП - вибухнув газ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
"Увага! Вибух, який щойно чули у Кропивницькому, стався через вибух газу в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2", - розповів він.
За даними очільника регіону, на місці вже працюють відповідні служби.
Як повідомлялось, у Запоріжжі 25 лютого стався вибух газу у багатоквартирному будинку. Внаслідок інциденту поранення отримала літня жінка.
Нагадаємо, у селі Хриплин (Івано-Франківська область) стався вибух у житловому будинку. В результаті події постраждала одна людина.
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