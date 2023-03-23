В Кропивницком произошел взрыв во время воздушной тревоги: в ОВА объяснили причину

"Внимание! Взрыв, который только что слышали в Кропивницком, произошел из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко 5, корпус 2", - рассказал он.

Фото с места взрыва в многоэтажке в Кропивницком (t.me/suspilnekropyvnytsky)

По данным главы региона, на месте уже работают соответствующие службы.