UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кропивницькому районі та Кривому Розі пролунали вибухи

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Кривому Розі та Кропивницькому районі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні. 

Повітряні сили повідомляли, що ракети летять курсом на Кіровоградщину. При цьому військові додали, що ще швидкісні цілі насуваються на Кіровоградщину в північно-західному напрямку. 

Атаки на Україну

Вранці 8 липня російські загарбники влаштували масовану атаку на Україну. В усіх областях оголосили повітряну тривогу. При цьому росіяни для атаки залучили балістичне озброєння та ракети. Також повідомляється про зліт МІГ-31К.

В ніч з 7 на 8 липня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по території України з використанням повітряних та наземних пускових установок. Зафіксовано пуски чотирьох ракет Х-101 та двох балістичних ракет "Іскандер-М".

Силами протиповітряної оборони України збито три ракети Х-101 над Житомирською та Черкаською областями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігКропивницькийВійна в УкраїніВійна Росії проти України