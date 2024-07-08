В Кропивницком районе и Кривом Роге раздались взрывы

Атаки на Украине

Утром 8 июля российские захватчики устроили массированную атаку на Украину. Во всех областях была объявлена воздушная тревога. При этом россияне для атаки привлекли баллистическое вооружение и ракеты. Также сообщается о взлете МИГ-31К.

В ночь с 7 на 8 июля 2024 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины с использованием воздушных и наземных пусковых установок. Зафиксированы пуски четырех ракет Х-101 и двух баллистических ракет "Искандер-М".

Силами противовоздушной обороны Украины сбиты три ракеты Х-101 над Житомирской и Черкасской областями.

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