У Кропивницькому пролунав вибух

"У Кропивницькому чутно вибух", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації про причини вибуху поки що не надходило.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації та загрозу застосування авіаційного озброєння на півдні та сході України.

Згодом у відомстві заявили про проліт ракет у напрямку Кропивницького та Кривого Рогу.

Російська атака 28 листопада

Вранці 28 листопада в Запоріжжі та області було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про застосування балістики.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили про вибух. Російські війська атакували одне із підприємств Запоріжжя, одну людину було поранено.

Зазначимо, що вранці пролунали вибухи і у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Перед "бавовною" у місті зникало електропостачання.