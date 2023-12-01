UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кропивницькому пролунав вибух

Фото: У Кропивницькому пролунав вибух вночі 1 грудня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунав вибух сьогодні вночі, 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Кропивницькому чутно вибух", - йдеться у повідомленні. 

Офіційної інформації про причини вибуху поки що не надходило.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації та загрозу застосування авіаційного озброєння на півдні та сході України. 

Згодом у відомстві заявили про проліт ракет у напрямку Кропивницького та Кривого Рогу. 

Російська атака 28 листопада

Вранці 28 листопада в Запоріжжі та області було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про застосування балістики.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили про вибух. Російські війська атакували одне із підприємств Запоріжжя, одну людину було поранено.

Зазначимо, що вранці пролунали вибухи і у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Перед "бавовною" у місті зникало електропостачання.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКропивницькийВибух