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В Кропивницком раздался взрыв

Фото: В Кропивницком прогремел взрыв ночью 1 декабря (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Кропивницком Кировоградской области во время воздушной тревоги раздался взрыв сегодня ночью, 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Кропивницком слышен взрыв", - говорится в сообщении.

Официальной информации о причинах взрыва пока не поступало.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об активности российской тактической авиации и угрозе применения авиационного вооружения на юге и востоке Украины.

Впоследствии в ведомстве заявили о пролете ракет в направлении Кропивницкого и Кривого Рога.

Российская атака 28 ноября

Утром 28 ноября в Запорожье и области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о применении баллистики.

Позже местные СМИ сообщили о взрыве. Российские войска атаковали одно из предприятий Запорожья, один человек был ранен .

Отметим, что утром раздались взрывы и во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Перед "хлопком" в городе исчезало электроснабжение.

 

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Война России против УкраиныКропивницкийВзрыв