В Кропивницком раздался взрыв

"В Кропивницком слышен взрыв", - говорится в сообщении.

Официальной информации о причинах взрыва пока не поступало.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об активности российской тактической авиации и угрозе применения авиационного вооружения на юге и востоке Украины.

Впоследствии в ведомстве заявили о пролете ракет в направлении Кропивницкого и Кривого Рога.

Российская атака 28 ноября

Утром 28 ноября в Запорожье и области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о применении баллистики.

Позже местные СМИ сообщили о взрыве. Российские войска атаковали одно из предприятий Запорожья, один человек был ранен .

Отметим, что утром раздались взрывы и во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Перед "хлопком" в городе исчезало электроснабжение.