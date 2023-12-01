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У Кропивницькому пролунав вибух

Кропивницький, П'ятниця 01 грудня 2023 03:59
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У Кропивницькому пролунав вибух Фото: У Кропивницькому пролунав вибух вночі 1 грудня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунав вибух сьогодні вночі, 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Кропивницькому чутно вибух", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації про причини вибуху поки що не надходило.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації та загрозу застосування авіаційного озброєння на півдні та сході України.

Згодом у відомстві заявили про проліт ракет у напрямку Кропивницького та Кривого Рогу.

Російська атака 28 листопада

Вранці 28 листопада в Запоріжжі та області було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про застосування балістики.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили про вибух. Російські війська атакували одне із підприємств Запоріжжя, одну людину було поранено.

Зазначимо, що вранці пролунали вибухи і у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Перед "бавовною" у місті зникало електропостачання.

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Війна Росії проти України Кропивницький Вибух
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