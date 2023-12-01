У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунав вибух сьогодні вночі, 1 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Кропивницькому чутно вибух", - йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації про причини вибуху поки що не надходило.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації та загрозу застосування авіаційного озброєння на півдні та сході України.
Згодом у відомстві заявили про проліт ракет у напрямку Кропивницького та Кривого Рогу.
Російська атака 28 листопада
Вранці 28 листопада в Запоріжжі та області було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про застосування балістики.
Пізніше місцеві ЗМІ повідомили про вибух. Російські війська атакували одне із підприємств Запоріжжя, одну людину було поранено.
Зазначимо, що вранці пролунали вибухи і у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Перед "бавовною" у місті зникало електропостачання.
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