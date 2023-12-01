ua en ru
Пт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кропивницком раздался взрыв

Кропивницкий, Пятница 01 декабря 2023 03:59
UA EN RU
В Кропивницком раздался взрыв Фото: В Кропивницком прогремел взрыв ночью 1 декабря (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Кропивницком Кировоградской области во время воздушной тревоги раздался взрыв сегодня ночью, 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Кропивницком слышен взрыв", - говорится в сообщении.

Официальной информации о причинах взрыва пока не поступало.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об активности российской тактической авиации и угрозе применения авиационного вооружения на юге и востоке Украины.

Впоследствии в ведомстве заявили о пролете ракет в направлении Кропивницкого и Кривого Рога.

Российская атака 28 ноября

Утром 28 ноября в Запорожье и области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о применении баллистики.

Позже местные СМИ сообщили о взрыве. Российские войска атаковали одно из предприятий Запорожья, один человек был ранен .

Отметим, что утром раздались взрывы и во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Перед "хлопком" в городе исчезало электроснабжение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Кропивницкий Взрыв
NEWS
Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно
Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно
DAILY
Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"