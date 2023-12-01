В Кропивницком раздался взрыв
В Кропивницком Кировоградской области во время воздушной тревоги раздался взрыв сегодня ночью, 1 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Кропивницком слышен взрыв", - говорится в сообщении.
Официальной информации о причинах взрыва пока не поступало.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об активности российской тактической авиации и угрозе применения авиационного вооружения на юге и востоке Украины.
Впоследствии в ведомстве заявили о пролете ракет в направлении Кропивницкого и Кривого Рога.
Российская атака 28 ноября
Утром 28 ноября в Запорожье и области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о применении баллистики.
Позже местные СМИ сообщили о взрыве. Российские войска атаковали одно из предприятий Запорожья, один человек был ранен .
Отметим, что утром раздались взрывы и во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Перед "хлопком" в городе исчезало электроснабжение.
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