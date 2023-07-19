В Кропивницькому пролунали вибухи

Вибухи пролунали близько 07:00, на той момент в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Повітряна атака 19 липня вночі

В ніч на 19 липня РФ знову влаштувала повітряну атаку по території України - повідомлялось про застосування ракет та ударних БПЛА.

Вибухи пролунали в Одесі та в Запоріжжі. А під ранок стало відомо про роботу ППО в Київській області по ударних дронах противника - всі повітряні цілі було збито.

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