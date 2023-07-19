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В Кропивницком раздались взрывы

Фото: в Кропивницком прогремели взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Утром 19 июля в Кропивницком прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Взрывы раздались около 07:00, на тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

Воздушная атака 19 июля ночью

В ночь на 19 июля РФ вновь устроила воздушную атаку по территории Украины – сообщалось о применении ракет и ударных БПЛА.

Взрывы раздались в Одессе и в Запорожье. А под утро стало известно о работе ПВО в Киевской области по ударным дронам противника - все воздушные цели были сбиты.

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КропивницкийВзрыв