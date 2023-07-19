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Атака дронів на Київ: усі "Шахеди" були збиті

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Київ, Середа 19 липня 2023 06:01
Атака дронів на Київ: усі "Шахеди" були збиті Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ у Київській області на підступах до столиці було збито всі ударні дрони противника рано-вранці в середу, 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.

Чиновник зазначив, що під час нинішньої масштабної повітряної атаки противник знову завдав ударів по Києву, застосовуючи БПЛА типу "Shahed".

"Безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони", - розповів він.

Також у КМВА додали, що, за попередніми даними, жертв і руйнувань немає, при цьому інформація ще уточнюються.

Повітряна атака 19 липня вночі

Цієї ночі РФ знову влаштували повітряну атаку по території України, використовуючи ракети та ударні дрони. Тривоги були оголошені після опівночі у багатьох областях. Повідомлялося про роботу ППО у низці регіонів.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що було зафіксовано ракетні залпи "Калібрами" з акваторії Чорного моря, а також окупанти застосовували ударні БПЛА.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Одесі та в Запоріжжі. Вже рано-вранці стало відомо про роботу ППО в Київській області по ударних дронах противника.

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