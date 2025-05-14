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В Кропивницком прогремела серия взрывов: военные предупреждали о дронах

Среда 14 мая 2025 04:33
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В Кропивницком прогремела серия взрывов: военные предупреждали о дронах Фото: в Кировоградской области с юга на север двигались дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 14 мая, в Кропивницком прозвучала серия взрывов. В регионе были зафиксированы ударные беспилотники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Первые взрывы прозвучали в 04:20. Через несколько минут местные жители слышали еще звуки взрывов, а в 04:30 еще одну серию.

Незадолго до этого военные информировали, что в южной части Кировоградской области зафиксированы ударные дроны РФ, которые держали курс на север.

Официальных комментариев относительно последствий атаки пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:33 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Кировоградской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

В Кропивницком прогремела серия взрывов: военные предупреждали о дронах

Атака дронов РФ на Украину

Напомним, что в ночь на 13 мая россияне запустили всего 10 беспилотников, хотя как правило, обычно количество Дронов во время ночных обстрела достигает сотни, а порой превышает эту отметку.

Кроме того, все вчерашние дроны во время ночной атаки РФ - были сбиты.

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Российская Федерация Кропивницкий Война в Украине Дрони
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