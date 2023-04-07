У Кропивницькому ліквідували ботоферму: "розганяла" фейки про ЗСУ з 3 тисяч акаунтів

Кіберфахівці Служби безпеки України нейтралізували у Кропивницькому ботоферму, яка діяла на користь російських спецслужб та поширювала дезінформацію про ситуацію на фронті та українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Правоохоронці затримали організатора ворожого "осередку". Ним виявився переселенець із Запоріжжя, який переїхав у Кіровоградську область після початку повномасштабної війни.
Там чоловік почав масово створювати анонімні акаунти у соцмережах та продавати їх через даркнет. Він встановив відповідне обладнання в орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру.
Середня вартість одного боту коштувала 200 гривень.
СБУ встановила, що зловмисник створив майже 3 тисячі фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму більше ніж пів мільйона гривень. Основними його "клієнтами" були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти.
Зазначається, що боти потрібні були РФ для "розгону" дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони.
Таким чином противник намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в різних областях України в умовах війни.
Під час обшуку в орендованій квартирі фігуранта виявили:
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій чоловіка та обрання йому міри запобіжного заходу - тримання під вартою.
Нагадаємо, у Хмельницькій області викрили ботоферму, через яку поширювали фейки про війну РФ проти України.
До того ж, масштабну ворожу ботоферму, яку займалася поширенням дезінформації, дискредитувала українських захисників та закликала "донатити" для росіян викрили у Запоріжжі.
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