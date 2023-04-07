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В Кропивницком ликвидировали ботоферму: "разгоняла" фейки об ВСУ с 3 тысяч аккаунтов

Фото: в Кропивницком ликвидировали ботоферму, которая разгоняла фейки о ВСУ с 3 тысяч аккаунтов (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Киберспециалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали в Кропивницком ботоферму, которая действовала в пользу российских спецслужб и распространяла дезинформацию о ситуации на фронте и укринских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители задержали организатора вражеской "ячейки". Им оказался переселенец из Запорожья, который переехал в Кировоградскую область после начала полномасштабной войны.

Там мужчина начал массово создавать анонимные аккаунты в соцсетях и продавать их через даркнет. Он установил соответствующее оборудование в съемной квартире одного из спальных районов областного центра.

Средняя стоимость одного бота составляла 200 гривен.

СБУ установила, что злоумышленник создал почти 3 тысячи фейковых аккаунтов, которые планировал продать на общую сумму более полумиллиона гривен. Основными его "клиентами" являлись представители российских спецслужб, а также подконтрольные им прокремлевские пропагандисты.

Отмечается, что боты были нужны РФ для "разгона" дезинформации якобы от имени украинских граждан о ситуации на фронте, а также для попыток дискредитации подразделений Сил обороны.

Таким образом, противник пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в разных областях Украины в условиях войны.

Во время обыска в съемной квартире фигуранта обнаружили:

  • компьютерную технику;
  • специализированное оборудование;
  • 3 тысячи SIM-карт, которые он использовал в противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса. Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий мужчины и избрания ему меры пресечения - содержания под стражей.

Напомним, в Хмельницкой области разоблачили ботоферму, через которую распространяли фейки о войне РФ против Украины.

К тому же масштабную вражескую ботоферму, которая занималась распространением дезинформации, дискредитировала украинских защитников и призвала "донатить" для россиян разоблачили в Запорожье.

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Служба безопасности УкраиныКропивницкий