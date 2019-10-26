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В Черниговской области полицейский устроил ДТП, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    26.10.2019 - 10:39
В Черниговской области полицейский устроил ДТП, есть пострадавшие
Фото: на месте ДТП в Нежине (cn.npu.gov.u)

Трое граждан пострадали

В Нежине вечером 25 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции, в результате чего пострадали 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

По данным полиции, происшествие произошло на перекрестке улиц Синяковская и Независимости. Правоохранитель, находясь за рулем собственного автомобиля Volkswagen Jetta, не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2110, за рулем которого находилась местная жительница.

В результате столкновения автомобилей пострадали правоохранитель, водитель ВАЗ-2110 и ее муж, который находился в салоне. Пострадавшие получили легкие телесные повреждения.

Отмечается, что по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил дорожного движения. У сотрудника полиции была взята кровь для анализов, сейчас идет исследование.

Напомним, 25 октября в Николаеве произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. На пересечении улиц Пушкинской и Никольской полицейский Toyota Prius столкнулся с микроавтобусом Mercedes. В результате происшествия пострадала сотрудница полиции, она была госпитализирована.

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