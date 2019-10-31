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У Кропивницькому в ДТП постраждали поліцейські

Новини » Надзвичайні події     31.10.2019 - 09:44
У Кропивницькому в ДТП постраждали поліцейські
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аварія сталася ввечері 30 жовтня

У Кропивницькому ввечері 30 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та автомобіля поліції, в результаті чого постраждали двоє правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку патрульної поліції міста у Facebook.

За даними поліції, близько 22:00 вантажівка DAF XF, перетинаючи перехрестя вулиць Кропивницького та Покровської на заборонний сигнал світлофора, не надав перевагу в русі поліцейському автомобілю Skoda Rapid та скоїв зіткнення. Автомобіль поліції рухався на зелений сигнал світлофора.

В результаті зіткнення транспортних засобів постраждали двоє співробітників поліції. Постраждалі правоохоронці були госпіталізовані до місцевої лікарні бригадою швидкої.

Нагадаємо, 25 жовтня у Ніжині співробітник поліції на власному автомобілі влаштував ДТП на перехресті вулиць Синяківська та Незалежності. В результаті події постраждали 3 людини. Постраждалі отримали легкі ушкодження.

Того ж дня у Миколаєві в результаті ДТП за участі автомобіля патрульної поліції постраждала людина. Патрульний автомобіль Toyota Prius зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes на перетині вулиць Пушкінської та Нікольської.

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