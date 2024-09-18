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У Кропивницькому пролунали вибухи

Фото: у Кропивницькому лунають вибухи (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У Кропивницькому пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначається, що в області триває повітряна тривога. Людям радять залишатися в укриттях і зберігати спокій.

Нічна атака дронів

Ввечері у вівторок росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". Поступово повітряні тривоги розповсюдилися на більшість областей сходу, півночі, центру та півдня.

Пізніше у Київській області було чути звуки вибухів. Сили ППО працювали по ворожих БпЛА.

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Кропивницький