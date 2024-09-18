У Кропивницькому пролунали вибухи

Нічна атака дронів

Ввечері у вівторок росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". Поступово повітряні тривоги розповсюдилися на більшість областей сходу, півночі, центру та півдня.

Пізніше у Київській області було чути звуки вибухів. Сили ППО працювали по ворожих БпЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.