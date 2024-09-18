RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кропивницком прозвучали взрывы

Фото: в Кропивницком раздаются взрывы (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В Кропивницком прогремели звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что в области продолжается воздушная тревога. Людям советуют оставаться в укрытиях и сохранять спокойствие.

Ночная атака дронов

Вечером во вторник россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Постепенно воздушные тревоги распространились на большинство областей востока, севера, центра и юга.

Позже в Киевской области были слышны звуки взрывов. Силы ПВО работали по вражеским БпЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкий