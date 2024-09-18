В Кропивницком прозвучали взрывы

Ночная атака дронов

Вечером во вторник россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Постепенно воздушные тревоги распространились на большинство областей востока, севера, центра и юга.

Позже в Киевской области были слышны звуки взрывов. Силы ПВО работали по вражеским БпЛА.

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