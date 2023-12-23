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У Кропивницькому чули вибухи

Фото: вибухи у Кропивницькому пролунали 23 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у Кропивницькому зранку 23 грудня. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про декілька вибухів.

"Дуже гучно", - пишуть місцеві Telegram-канали.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для  Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської т Одеської областей. Там оголошена повітряна тривога.

Крім того, Повітряні сили закликали жителів Кропивницького перебувати в укриття.

Карта повітряних тривог станом на 10:25

Ранкові вибухи

Нагадаємо, перед Кропивницьким вибухи пролунали у Кривому Розі. Місцева влада поки не коментувала ситуацію у місті.

Також тривожно зранку було у Криму. Росіяни оголосили ракетну небезпеку на окупованому півострові та перекрили Кримський міст.

Пізніше місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи  у Джанкойському районі Криму. Ймовірно, це пуски ракет російської ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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