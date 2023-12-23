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Окупанти перекрили Кримський міст і оголосили ракетну небезпеку

Крим, Субота 23 грудня 2023 09:59
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Окупанти перекрили Кримський міст і оголосили ракетну небезпеку Фото: Кримський міст перекрили 23 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники перекрили Кримський міст зранку 23 грудня. На окупованому півострові оголосили ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Пропагандисти близько 9:47 заявили про нібито авіаційну небезпеку на території всього Криму. Потім була оголошена ракетна небезпека.

За декілька хвилин російські окупанти заявили, що рух транспорту Кримським мостом перекрили.

Пізніше місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи у Джанкойському районі Криму. Ймовірно, це пуски ракет російської ППО.

Димова завіса

Окупанти увімкнули димову завісу біля Кримського мосту. Після 10:30 у Севастополі завила повітряна тривога.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, 20 грудня у Криму чули вибухи. Пізніше ЗМІ заявили, що "прилетіло" по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії, є руйнування.

Також 21 грудня у Керчі чули вибухи, а в районі Індустріального шосе помітили дим. Там знаходиться великий військово-промисловий завод "Альбатрос". За останніми даними, він був закинутий і не використовувався.

Тоді окупанти теж перекривали Кримський міст і заявляли про нібито роботу ППО.

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