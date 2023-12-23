В Кропивницком слышали взрывы

Взрывы прогремели в Кропивницком утром 23 декабря. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Местные жители в соцсетях сообщают о нескольких взрывах.
"Очень громко", - пишут местные Telegram-каналы.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей. Там объявлена воздушная тревога.
Кроме того, Воздушные силы призвали жителей Кропивницкого находиться в укрытии.
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В Кропивницком прогремели повторные взрывы около 10:45.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:25
Напомним, перед Кропивницким взрывы прогремели в Кривом Роге. Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.
Также тревожно с утра было в Крыму. Россияне объявили ракетную опасность на оккупированном полуострове и перекрыли Крымский мост.
Позже местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Джанкойском районе Крыма. Вероятно, это пуски ракет российской ПВО.
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