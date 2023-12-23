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В Кропивницком слышали взрывы

Фото: взрывы в Кропивницком прогремели 23 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели в Кропивницком утром 23 декабря. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители в соцсетях сообщают о нескольких взрывах.

"Очень громко", - пишут местные Telegram-каналы.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей. Там объявлена воздушная тревога.

Кроме того, Воздушные силы призвали жителей Кропивницкого находиться в укрытии.

Обновлено

В Кропивницком прогремели повторные взрывы около 10:45.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:25

Утренние взрывы

Напомним, перед Кропивницким взрывы прогремели в Кривом Роге. Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

Также тревожно с утра было в Крыму. Россияне объявили ракетную опасность на оккупированном полуострове и перекрыли Крымский мост.

Позже местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Джанкойском районе Крыма. Вероятно, это пуски ракет российской ПВО.

 

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