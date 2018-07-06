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В Кропивницком задержали на взятке депутата

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 21:19
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)

Депутат требовал взятку за размещение рекламы

В Кропивницком полицейские задержали на взятке в размере 5 тыс. долларов депутата районного совета. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Сообщается, что взятку он вымогал у предпринимателя за размещение рекламных щитов с соответствующими разрешительными документами.

Так, правоохранители задержали депутата во время получения взятки. В его кабинете было изъято 133 тыс. гривен.

Фото: изъятые средства
 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области задержали депутата на взятке в 1 млн гривен.

Также в Киеве полицейские задержали на взятки в размере 30 тыс. гривен ведущего гидролога.

Ранее в Киеве задержали предпринимателя на взятке сотруднику ГФС.

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Теги публикации: Кропивницкий, взятка, депутаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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