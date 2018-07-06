В Кропивницком задержали на взятке депутата

Депутат требовал взятку за размещение рекламы
В Кропивницком полицейские задержали на взятке в размере 5 тыс. долларов депутата районного совета. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.
Сообщается, что взятку он вымогал у предпринимателя за размещение рекламных щитов с соответствующими разрешительными документами.
Так, правоохранители задержали депутата во время получения взятки. В его кабинете было изъято 133 тыс. гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области задержали депутата на взятке в 1 млн гривен.
Ранее в Киеве задержали предпринимателя на взятке сотруднику ГФС.