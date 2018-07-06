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У Кропивницькому затримали на хабарі депутата

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 21:19
Фото: вилучені кошти (npu.gov.ua)
Фото: вилучені кошти (npu.gov.ua)

Депутат вимагав хабар за розміщення реклами

У Кропивницькому поліцейські затримали на хабарі у розмірі 5 тис. доларів депутата районної ради. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Повідомляється, що хабар він вимагав у підприємця за розміщення рекламних щитів з відповідними дозвільними документами.

Так, правохоронці затримали депутата під час отримання хабара. У його кабінеті було вилучено 133 тис. гривень.

Фото: вилучені кошти
 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Київській області затримали депутата на хабарі у 1 млн гривень.

 

Також у Києві поліцейські затримали на хабарі у розмірі 30 тис. гривень провідного гідролога.

Раніше у Києві затримали підприємця на хабарі співробітнику ДФС.

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Теги публікації: Кропивницький, взятка, депутаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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