У Кропивницькому затримали на хабарі депутата

Депутат вимагав хабар за розміщення реклами

У Кропивницькому поліцейські затримали на хабарі у розмірі 5 тис. доларів депутата районної ради. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Повідомляється, що хабар він вимагав у підприємця за розміщення рекламних щитів з відповідними дозвільними документами.

Так, правохоронці затримали депутата під час отримання хабара. У його кабінеті було вилучено 133 тис. гривень.

Фото: вилучені кошти Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Київській області затримали депутата на хабарі у 1 млн гривень.

Також у Києві поліцейські затримали на хабарі у розмірі 30 тис. гривень провідного гідролога.

Раніше у Києві затримали підприємця на хабарі співробітнику ДФС.